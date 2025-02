Il premio “Rosalia Uras”: oggi cerimonia in Municipio 

Oggi alle 17, nella sala consiliare del Comune, sarà presentata la terza edizione del “Premio Rosalia Uras”, riservato alle tesi di laurea in materia di difesa della vita, diritti delle persone e delle comunità discusse all’Università di Cagliari. Il Premio è promosso dall’Associazione culturale e di promozione umana “Rosalia Uras Medica”, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cagliari e San Sperate e con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Su decisione del Comitato scientifico presieduto da Raimondo Ibba, il premio sarà assegnato a Francesca Pardocchi, laureatasi in Scienze infermieristiche con tesi su “Il ruolo dell'infermiere nella gestione della terapia farmacologica”, relatore Maria Scherma.Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti dei Comuni di Cagliari e San Sperate e della Fondazione di Sardegna. E ci sarà la famiglia di Rosalia Uras, «una donna e una medica chirurga di grande umanità, che per scelta di vita e professionale si è generosamente dedicata agli altri», come si legge in una nota firmata da Paolo Zucca, presidente dell’associazione “Rosalia Uras – Medica” e da Luciano Uras, in rappresentanza della famiglia di Rosalia. «Vogliamo dare un piccolo segno di considerazione e incoraggiamento», aggiungono, «a giovani neolaureati nell’Università degli Studi di Cagliari». Nell’occasione verrà ricordato Paolo Pillonca, giornalista, scrittore e poeta, rigoroso difensore della cultura sarda.

Il Premio “Rosalia Uras - Medica” è promosso con il partenariato della Cooperativa sociale “ll Seme” e del Comitato di Quartiere “Villaggio Pescatori di Giorgino”. Questa edizione si concluderà a San Sperate nel prossimo mese di marzo, con il conferimento di un premio analogo ad un/una giovane laureato/a in Medicina e Chirurgia.

