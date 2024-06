Il premio “Renato Raccis” a Gigi Piras  

«L‘importanza di giocare con la maglia del Cagliari in Serie A per uno come me, nato a Selargius». Mandas ha celebrato Gigi Piras, oggi brillante sessantanovenne, uno dei più grandi calciatori sardi di ogni tempo, con il premio intitolato a Renato Raccis. In una sala con oltre duecento persone, con tanti bambini delle scuole calcio e appassionati tifosi del Cagliari, il sindaco di Mandas Umberto Oppus ha consegnato nelle mani dell’ex capitano rossoblù un riocnoscimento particolare, intitolato al calciatore di Mandas che con la maglia del Livorno prima e del Milan dopo, negli anni della Seconda guerra mondiale ottenne le maggiori soddisfazioni in Serie A.

Per Piras è stata una serata trionfale: «Ai ragazzini che sono presenti qui oggi voglio dare un consiglio: divertitevi», ha sottolineato, «sono due i principi che dovete tenere a mente: la lealtà e l’amicizia». Il sindaco Oppus, giornalista, scrittore e grande appassionato di calcio, ha incassato anche il saluto via social di Franco Selvaggi, indimenticabile compagno di squadra di Piras e sempre rimasto vicino alla comunità rossoblù.

La carriera

Piras ha trascorso l’intera carriera da calciatore professionista nel Cagliari, fra serie A e serie B. Dal 1973 al 1987, Piras ha giocato ben 320 partite con la maglia rossoblù, segnando 87 gol, dei quali 31 in Serie A, quarto marcatore sardo di tutti i tempi dietro Virdis, Zola e Sau. L’omaggio di Mandas arriva nel 102° anniversario della nascita di Raccis. (e.p.)

