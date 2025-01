Il premio per le vetrine più belle è stato devoluto alla Caritas 

Ben in 60 i giovani a partecipare alla caccia al tesoro “Chi ha rubato la scopa alla befana” curata dagli scout di Agesci Domusnovas I, diverse centinaia le famiglie con bambini ad osservare la discesa dal campanile dell’Assunta della befana impersonata da un componente dello Speleo Club e gran successo anche per le premiazioni del contest “Natale in vetrina” con 5 mila i voti conteggiati. È andata oltre le più rosee aspettative la giornata, densa di eventi, dedicata all’Epifania. Successo in primis per la riproposizione, dopo anni, della caccia al tesoro che ha visto 60 giovani divisi in 8 squadre. Occhi all’insù poi per l’iconica discesa della vecchina dal campanile dell’Assunta. «È andata alla grande, - commenta l’assessore agli Spettacoli Davide Aru - evidentemente, quando si organizza qualcosa soprattutto a beneficio dei più giovani, non si sbaglia mai». Ben 12 i negozianti a partecipare a Natale in vetrina: vince Istella de Framentu su Amelie Tessuti e Creazioni e sul Guess Bar ma di comune accordo il montepremi di 500 euro è stato devoluto alla Caritas tramite la Pro Loco. «Lo scopo - dice l’assessora al Commercio Elena Lusci - era quello di accrescere l’atmosfera natalizia e creare fermento tra le attività commerciali: viste le partecipazioni e i voti conteggiati è stato raggiunto». (s. f.)

