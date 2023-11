Il Premio Oscar Nicola Piovani a Cagliari 

Doppio appuntamento a Cagliari per “Creuza de Mà”, la manifestazione diretta da Gianfranco Cabiddu, che si chiuderà sabato con uno speciale concerto che vedrà protagonista il Premio Oscar Nicola Piovani, alle 21, all’Auditorium del Conservatorio, in collaborazione con Cedac.

Altro imperdibile appuntamento musicale sarà “Silent Movie” – il cinema muto musicato dal vivo, in programma venerdì (sempre alle 21 e sempre al Conservatorio). Giunge così a conclusione la seconda tappa del festival, con un intero weekend dedicato a musica, incontri e dibattiti, con una particolare predilezione per il progetto didattico Campus - Musica e suono per il cinema, il percorso di alta formazione ideato e diretto da Cabiddu. Sarà ancora Piovani l’ospite della masterclass “La musica applicata al cinema”, condotta da Riccardo Giagni, con gli allievi di Campus (autori del cine-concerto) prima dell’esibizione di sabato “Note a margine”. Si tratta di un indimenticabile racconto per immagini in cui Piovani, accompagnato da Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni, ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera e il suo rapporto con grandi registi tra cui Federico Fellini, i fratelli Taviani, Roberto Benigni, il tutto impreziosito dalle splendide immagini realizzate da Milo Manara. “Note a margine” è una sorta di racconto autobiografico commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes, uno spettacolo in cui il Maestro condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di una vita in musica.

