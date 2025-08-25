Il premio Nino Carrus 2025 ruota sull’intelligenza artificiale 

Il premio Nino Carrus, giunto all'ottava edizione, punta su intelligenza artificiale, transizione digitale e nuove tecnologie, modalità con le quali possano ridurre le disuguaglianze e rilanciare i territori marginali. È un esplicito invito ai giovani, chiamati a trasformare le loro idee in progetti per il rilancio delle aree interne dell’isola. All'iniziativa, promossa a Macomer dalla associazione Nino Carrus, parteciperà, per la valutazione degli elaborati, l'Istituto Toniolo di Milano, rafforzando così il valore scientifico e sociale del prestigioso premio.

«Partecipare al concorso significa tradurre in ipotesi progettuali le azioni che possono rilanciare la vita delle aree interne marginalizzate- spiega Rosanna Carboni, presidente dell’associazione-. Il Premio è un’opportunità per pensare, proporre e costruire il futuro dei paesi e delle città sarde. Le nuove tecnologie possono restituire centralità alle aree interne sia migliorando i servizi, sia aprendo nuove prospettive di lavoro».

Daniela Pisu, vincitrice nel 2018, componente del direttivo, aggiunge: «Partecipare al Premio ha significato entrare in una comunità viva, dove le idee trovano ascolto e si trasformano in azioni. Oggi più che mai, l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento per costruire alleanze nei territori e dare nuova linfa ai piccoli paesi». Il montepremi ammonta a seimila euro e c’è tempo fino al 30 novembre per presentare gli elaborati.

