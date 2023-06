Il Premio Navicella 

Stasera Videolina ripropone in prima serata la diciassettesima edizione del premio Navicella Sardegna, che ogni anno viene assegnato a sette personalità sarde di origine o adozione, in tutti gli ambiti: dalla medicina, all’arte, dalla scienza, alla comunicazione, allo sport. I premiati al teatro Ceroli di Porto Rotondo, nel 2018 sono stati: lo scrittore Gesuino Nemus, la giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra, il regista Peter Marcias, il musicista Enzo Favata, l’oncologa Lia Palomba, il cantante Valerio Scanu, la campionessa di apnea Chiara Obino. Premio speciale ‘’Olimpia Matacena’’ per la comunicazione a Maurizio Costanzo. Conduce Egidiangela Sechi, regia Andrea Fenu.