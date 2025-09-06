Il Premio Navicella 2025 Tutti i vincitori sul palco Riccardo Milani “il sardo” 

Il Premio Navicella Sardegna 2025 ha i volti di Piergiorgio Pulixi, Fabio Poddighe, Stefano Congiu, Giuseppa Tanda, Roberto Giacobbo e Fedele Usai, ai quali si aggiunge quello di Riccardo Milani, a cui va quest’anno il Premio Olimpia Matacena.

Lo show

Ieri sera a Porto Rotondo i magnifici sette della ventiquattresima edizione dell’evento che celebra le personalità che danno lustro alla Sardegna hanno sfilato l’uno dopo l’altro durante la cerimonia di premiazione condotta da Egidiangela Sechi, col supporto dell’attore Marco Spiga e l’accompagnamento musicale dell’Orchestra da camera della Sardegna diretta da Simone Pittau. Pronti a raccontarsi sul palco del Teatro Mario Ceroli prima di ritirare le famose navicelle d’argento ideate e realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera.

I magnifici sette

Sulle note di Mozart, Spiga legge un brano tratto dall’ultimo libro di Pulixi “L'uomo dagli occhi tristi”, che introduce lo scrittore, premiato dalla vice sindaca di Olbia Sabrina Serra. «Dal primo romanzo ho avuto l’idea di fare innamorare più persone possibile del nostro territorio, che va assolutamente preservato», spiega lo scrittore noir, al quale segue Poddighe, premiato dal consigliere del Consorzio di Porto Rotondo Federico Diletti. «Facevo nuoto fino all’età di 20 anni, quando il mio allenatore Ilario Ierace, sapendo che avevo assaggiato l’atletica, mi ha proposto il pentathlon», svela il campione sassarese, che parla anche della sua malattia, la sclerosi multipla. «È stato un bel colpo, arrivato quando stava girando tutto bene verso Rio 2016: ho provato ad andare avanti ma ho dovuto mollare. Però ho scoperto l’insegnamento», sottolinea con orgoglio. Nuovo momento musicale, direttamente dalla colonna sonora del capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America”, firmata da Ennio Morricone, presentazione del quintetto del maestro Pittau e Congiu. «Ho scelto cardiochirurgia perché è una chirurgia dinamica, e quella pediatrica per la mia manualità», ricorda il medico cagliaritano, che si è formato in giro per il mondo operando tantissimi bambini in tutti i continenti: gli consegna la navicella il vice presidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni.

Dunque Tanda, l’archeologa a cui si deve il riconoscimento delle Domus de Janas nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco, che ammette: «L’obiettivo era fare conoscere attraverso i monumenti la vita di persone vissute tantissimi anni fa, poi l’Unesco ha deciso di premiare la categoria che poteva essere di valore universale». Consegna il premio il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu. E si va avanti con Giacobbo, premiato dalla Prefetta di Sassari Grazia La Fauci. «Vengo in Sardegna da quand’ero bambino, e ho scelto Carloforte come buen retiro. Il primo reportage fatto in Rai fu nell’entroterra, e realizzammo il 25 per cento di share», interviene l’ideatore e conduttore di numerosi fortunati programmi televisivi di divulgazione storica e culturale. Ecco, poi, Usai, general manager di Dolce e Gabbana e guru italiano della pubblicità, e vice presidente del Cagliari, premiato dal Country manager di Acciona in Italia Luigi Patimo, e Milani, ormai “sardo d’azione”, autore del film-documentario “Rombo di Tuono”, su Gigi Riva, e di “La vita va così”, ispirato alla vicenda del pastore Ovidio Marras: lo premia il presidente della giuria Franco Cuccureddu, a cui spettano anche i ringraziamenti finali. Quest’ultima parte della cerimonia potrà essere seguita, come tutta la serata, in differita il 13 settembre su Videolina dalle 21.

