Dorgali.
09 gennaio 2026 alle 00:11

Il premio Mereu a dodici studenti 

Cerimonia con tanti ragazzi a Dorgali per la decima edizione del premio al merito scolastico intitolato a Luigi Mereu, giovane imprenditore scomparso prematuramente. L’iniziativa si è svolta nella sala consiliare del Comune. Coinvolti gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e degli istituti superiori. Gli allievi più grandi hanno presentato una tesina sul tema “Cosa sai del Rotary e cosa vorresti che il Rotary facesse per la tua comunità?”. Il riconoscimento è stato assegnato, per le Medie, a Lara Incollu, Sara Landi, Cristiano Deluigi, Elia Karol Delussu, Claudio Lai, Eracle Lavra, Riccardo Selloni mentre Marco Cucca e Fabrizio Fancello hanno avuto anche la lode; per gli istituti superiori a Gabriela Boeddu, Maja Gerdessen e Anna Patteri.
Il riconoscimento (150 euro a testa per le Medie, 250 per ciascun allievo delle superiori) è stato consegnato dal presidente del Rotary Franco Rosu, da Salvatore e Marianna Mereu, dall’assessora Luccia Spanu per il Comune che da sempre sostiene l’iniziativa. La cerimonia è stata l’occasione anche per promuovere il Rotary. Il segretario Angelo Carta e Rosu che hanno illustrato il programma “Scambio giovani”: consente di frequentare una scuola all’estero per un anno, ospite di una famiglia di rotariani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

