Il Premio Marchesi a Giacobbo per la tv e Michele (musica) 

È interdisciplinare la prima edizione del Premio Marcello Marchesi, come lo era la personalità di questo figlio adottivo dell’Isola, arrivato in Sardegna per amore di Enrica Sisti, una ragazza originaria di Setzu. Dunque ecco altri due premiati alla carriera dopo il premio per la letteratura a Francesco Abate: per il settore divulgazione salirà sul palco il giornalista televisivo Roberto Giacobbo mentre per la musica Michele Maisano, in arte Michele. Appuntamento per sabato alle 17 a Setzu con la partecipazione di Massimo Marchesi, figlio del geniale autore e presidente dell’Associazione intitolata al padre.

Divulgazione

Il premio speciale alla carriera per la divulgazione, in particolare per aver fatto scoprire molti siti dell’Isola ancora sconosciuti a milioni di telespettatori, è stato assegnato a Roberto Giacobbo, autore di programmi fortunatissimi a partire da quel “Voyager” . Una lunga carriera in Rai e poi traslocato a Mediaset con “Freedom”, Giacobbo è uno dei divulgatori più amati e seguiti dal pubblico del piccolo schermo. Passa dall’Egitto alla Sardegna, dagli Stati Uniti alla Cina attraverso il suo osservatorio fatto di curiosità, storie, aneddoti e grandi personalità dell’archeologia e della cultura a punteggiare i suoi racconti.

Musica

Alla soglia degli 80 anni riceve il premio alla carriera per la musica Michele Maisano, in arte solo Michele, una vita sui palcoscenici, oltre 60 anni di concerti e partecipazioni televisive. Figlio di una cantante lirica, si trasferisce ancora bambino a Genova.A soli 14 anni incide il primo 45 giri con due brani, “Sono dannato” e “Flirt”. Il maestro Gian Piero Reverberi gli fa incidere una sua canzone “Ma se tu vorrai” per la Assolo: il disco suscita l'attenzione della Rca che decide di metterlo sotto contratto. Nel 1963 con “Se mi vuoi lasciare” vince il Cantagiro. Ottiene nuovamente successo con “Ridi”, “Ti ringrazio perché” e “Ti senti sola stasera”, “Dite a Laura che l’amo” (cover di “Tell Laura I Love Her”), che lo fa conoscere anche fuori dall'Italia. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 1970 e nel 1972 e ha partecipato varie volte a “Canzonissima”, programma scritto proprio da Marcello Marchesi. Lo scorso 19 luglio, il Comune di Genova ha omaggiato Michele e i suoi 60 anni di carriera con un concerto-evento.

RIPRODUZIONE RISERVATA