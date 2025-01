Il premio Lorighittas d’oro all’olimpionico Stefano Oppo  

Una serata di festa quella di due giorni fa a Morgongiori. Prima l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale nel Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità Monte Arci poi la consegna di alcuni premi. In particolare il sindaco Paolo Pistis ha consegnato premio speciale “Lorighittas d’oro” all’oristanese Stefano Oppo, atleta olimpionico ai giochi di Parigi e carabiniere scelto, che non aveva potuto presenziare alla cerimonia di premiazione a novembre scorso per impegni agonistici. Alla cerimonia erano presenti diverse autorità a iniziare dal comandante provinciale dell’Arma Steven Chenet. Sono stati consegnati i premi anche a Manu Invisible e a Matteo Porru.

Il premio a novembre era stato consegnato ad altri cittadini sardi distintisi in Italia e nel mondo nell’ambito della la manifestazione “Premio Monte Arci”, istituita quest’anno per la prima volta dal Consorzio di gestione dell’omonimo parco che ha sede a Morgongiori ed è presieduta dal sindaco Pistis. L’obiettivo della manifestazione è la promozione e valorizzazione del territorio, in particolar modo la tipica pasta fresca originaria di Morgongiori e le eccellenze locali oltre che personaggi del mondo dello sport, della cultura e del mondo del lavoro.

