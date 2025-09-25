Il Premio Ichnusa si apre con Giuseppe Conte 

Prende il via questa sera al Forte Village di Santa Margherita di Pula la prima edizione del Al via la prima edizione del Premio Ichnusa international Sardegna Awards dedicato al mondo del giornalismo. Una due giorni che si aprirà questo pomeriggio con l’incontro con Giuseppe Conte, avvocato, 61 anni, presidente del Movimento 5 Stelle dal 6 agosto 2021, già presidente del Consiglio dei ministri dal primo giugno 2018 al 13 febbraio 2021.

Oggi

L’appuntamento è per le 17,30 alla Sala Bianca del Forte Village, qui Giuseppe Conte sarà intervistato sui temi di maggiore attualità con collegamenti in diretta su Skytg24 da Luciano Tancredi, direttore della Nuova Sardegna. Il programma prosegue alle 19 e vedrà al centro del dibattito il tema della libertà di informazione in Italia. Al dibattito dal titolo “Media freedom act” parteciperanno Barbara Floridia, presidente commissione vigilanza Rai, Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione vigilanza Rai, Roberto Rosso, capogruppo F.I. in commissione vigilanza Rai, Dario Maltese, vice direttore Tg5, Roberta Serdoz, vice direttrice TgR. Il dibattitto sarà moderato dalla giornalista Rai Emma D’Aquino.

Domani

Domani seconda la giornata inizia alle 11 con il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini che sarà intervistato da Davide Desario direttore dell’Adnkronos. Nel pomeriggio Elena Postelnicu, presidente dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, Maria Latella, Maarten van Aalderen e Michele Cagiano, si confronteranno sul tema: “L’immagine dell’Italia e il racconto della Stampa Estera”. L’incontro sarà moderato da Stefano Polli, vice direttore Ansa. Oltre ai collegamenti su Skytg24 tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta sulle pagine social del Premio Icnhos.

Il Premio Ichnos international Sardegna Awards è realizzato con il contributo dalla Regione Sardegna, assessorato alla Cultura e della Fondazione Sardegna con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, con la partnership di AeroItalia e Data Stampa.

RIPRODUZIONE RISERVATA