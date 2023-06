Il premio Forum Traiani celebra il genio di Gavino Ledda 

Il premio letterario nazionale “Forum Traiani”, alla seconda edizione, celebra il genio di Gavino Ledda. In principio fu “Padre padrone”, premio Viareggio nel 1975. Poi la Palma d’Oro a Cannes nella rilettura cinematografica dei fratelli Taviani. Sempre nel 1977 arriva “Lingua di falce” che, con la regia dello stesso Ledda, diventa un film, “Ybris”. Poi “Aurum Tellus” nel 1991 (premio Pavese 2022) e “I cimenti dell’agnello” (1995). Ma lo scrittore di Siligo «è stato molto di più. Un glottologo e un linguista, un poeta che ha creato una lingua nuova e inaudita». Così Massimo Onofri, scrittore, critico letterario e docente universitario, presidente della giuria del premio nella lunga e dettagliata motivazione. «Se Grazia Deledda», evidenzia Onofri, «fu la madre di ogni Sardegna ancorata a riconoscibili codici antropologici, quelli appunto di una civiltà agro-pastorale che coincideva con se stessa, se Salvatore Mannuzzu (in ciò discendente di Giuseppe Dessì), viceversa, restava il figlio d’un disconoscimento di quei codici, Gavino Ledda ci appare già in Padre padrone lo scrittore d’un conflitto drammatico (“dramma patriarcale” lo chiama lui), d’una testimonianza lancinante, di un’offesa e di una perdita, altrettanto irreparabili, che ci arrivavano come l’eco dolorosissima di una catastrofe antropologica, della dissoluzione in corso di una civiltà».

Riconoscimento anche alla scrittrice portoghese Sophie De Mello Breyner Andersen (scomparsa nel 2004). «La sua poesia è di radice insieme atlantica e mediterranea, classica e cristiana», scrive nella motivazione la docente universitaria di Sassari Monica Farnetti, membro della giuria.

Dopo la selezione iniziale e l’inserimento nella cinquina finale, primo posto nella sezione narrativa del “Forum Traiani” a Daria De Pellegrini con “La bambina sul davanzale”. Per la poesia primo Paolo Valesio con “Il testimone e l’idiota”; per la saggistica Francesco Ottonello con “Franco Buffoni un classico contemporaneo”. Il premio “Forum Traiani”, con sede a Fordongianus, è presieduto da Mario Zedda. Quest’anno sono arrivati 391 libri, 137 case editrici.

