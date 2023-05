Il premio Emanuela Loi a una poliziotta 

Sono passati già 31 anni, ma il ricordo di Emanuela Loi non è mai andato via, e nemmeno il desiderio di celebrarne la memoria. E uno dei modi è il premio “Emanuela Loi”, gestito dalla Fidapa (Federazione Donne Arte Professioni e Affari) di Sestu, che viene conferito a tutti coloro che si sono distinti per rispetto della legalità e delle istituzioni.

Ieri la premiazione, nel palazzo Bacaredda di Cagliari, alla presenza del sindaco di Sestu Paola Secci, la presidente Fidapa di Sestu Monica Tascedda, il questore di Cagliari Paolo Rossi e il comandante dei Carabinieri di Sestu Riccardo Pirali. A vincere il premio quest’anno è stata Daniela Mura, sovrintendente capo della Polizia di Stato nella squadra mobile della Questura di Cagliari. Poi è toccato alle scuole elementari che hanno partecipato a un concorso sul bullismo e cyberbullismo: tra i premiati, tre classi dell’Istituto Comprensivo di Sestu, che hanno realizzato lavori artistici e poetici.

