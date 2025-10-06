«Il premio è di tutta la Comunità» 

Un riconoscimento che sa quasi di premio alla carriera. Il titolo di “Personaggio sestese dell’anno”, assegnato dalla Pro Loco, è andato ai coniugi Dionisio Pinna e Franca Cocci, ma anche a tutta la Comunità di Sestu da loro fondata per aiutare le persone in difficolotà e alle tante, tantissime persone che ne hanno fatto parte. Una vittoria di tutti.

La filosofia

«Il primo valore è la condivisione totale», lo dice da subito Dionisio Pinna, in questa grande casa-laboratorio in via Quasimodo. «Tutto è iniziato quando studiavo Economia e commercio a Roma. Frequentavo il mondo degli istituti mentre facevo parte dell’Azione Cattolica. Lì ho visto persone in carrozzina, colpite nel corpo, non nell’animo», racconta Pinna, nato a Cagliari, poco dopo la morte del padre, sotto i bombardamenti. Ma fin da giovanissimo lui ha un ottimismo invincibile. «Sognavamo un luogo diverso: niente più assistenti e assistiti, servi e padroni. Così ho lasciato tutto per seguire don Franco Monterubbianesi nella comunità di Capodarco di Fermo. È stato il modello di ciò che abbiamo fatto a Sestu dal 1972».

Lavoro e artigianato

Pinna cammina tra queste grandi stanze dove si lavora il rame, creando veri capolavori con la tecnica a sbalzo o gli smalti a fuoco. Là si fanno le cornici. Laggiù si rilegano libri. E ci sono decine di sedie a rotelle e altri oggetti utili per chiunque ne avesse bisogno. E poi la casa con grandi tavolate dove un posto si trova sempre. «Abbiamo iniziato in via Roma, a “Casa Ugo”. Ma doveva essere demolita e siamo arrivati qua nel 1976. Non c’era nulla, l’abbiamo costruita con i campi di lavoro internazionali, e l’aiuto di tanti cittadini». Da allora, «qui sono passate migliaia di persone. Sono venuti dall’America, dalla Cina, da tutta Italia. Qui ci sono state persone con problemi di tossicodipendenza, obiettori, abbiamo tirato fuori gente dal manicomio: è stata dura, ma camminando s’apre un cammino». Un modello unico: «Se lavoriamo in tre e due sono molto bravi, si divide comunque in parti uguali», spiega Pinna; «oggi c’è una società che guarda al valore e al consumo. Mentre noi siamo ambientalisti, e contro lo spreco. E crediamo nel valorizzare la persona».

L’altra metà

In questo microcosmo brilla senza farsi notare Franca Cocci. Lei, dice Dionsio con l’amore negli occhi, «è stata fondamentale: ha lasciato tutto per venire qui, ha coniugato l’affetto con la progettualità. Tante famiglie si chiudono in sé stesse, la nostra è aperta». Oggi nella comunità vivono e lavorano 9 persone. Come Giovanni Matzedda, che si occupa di riparare computer: «All’inizio stavo in un istituto dove non facevo nulla. Qui ho imparato un mestiere, ho trovato l’amore, ma soprattutto ho trovato la libertà», racconta. Il futuro? «Sono un idealista pragmatico», dice Pinna, «oggi non è facile vivere d’artigianato. Ma in tanti amano questo luogo, e lo porteranno avanti».

