Il premio Donna dell’anno alle “cittadine” di Corosa 

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Cif consegna il premio donne dell’anno alle “donne di Corosa”, per il loro senso di comunità e appartenenza, per il loro esempio di civismo. In rappresentanza di un folto gruppo di cittadini, hanno ricevuto il premio Sandra Micheli, Maria Ignazia Spissu, Valentina Cau e Luisella Farci. Da loro è partita l’idea di dedicare il loro tempo alla comunità, al loro quartiere, riuscendo a coinvolgere ben 86 famiglie nella progettazione, nella realizzazione e cura del presepe in piazza Milano, nel rione Corosa, uno dei quartieri storici della cittadina “ispirando e diffondendo un clima di amicizia, integrazione e condivisione”. Sandra Micheli, maestra in pensione, ha dato il via all’iniziativa, insieme a Valentina Cau. «Abbiamo coinvolto quasi tutto il quartiere, 86 famiglie, e contiamo di coinvolgerle in futuro per il comitato di quartiere. Speriamo che gli altri rioni ci copino, non ci vuole tanto, basta un po’ di buona volontà”. I corosini si sono quotati, ognuno ha messo a disposizione qualcosa, un locale, un mestiere dando il suo contributo per il proprio quartiere. La giornata è stata dedicata alla donna nella contemporaneità che si riappropria dello spazio, che si impone per le sue capacità, per il suo coraggio, in cui storie di donne dalle sacre scritture si intrecciano con donne che vivono la società e la Chiesa contemporanea. Il dibattito, moderato da Maria Giovanna Lai, ha coinvolto Madre Francesca Deiana e monsignor Antonello Mura.

