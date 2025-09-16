Il Premio Dessì a Villacidro domani rende omaggio al direttore Gianni Filippini 

Con una serata dedicata allo storico direttore de L’Unione Sarda Gianni Filippini da domani a Villacidro prosegue il ricco programma culturale (aperto a maggio) del Premio letterario Giuseppe Dessì che prevede incontri, presentazioni, concerti e spettacoli e che culminerà con la premiazione dei vincitori della quarantesima edizione.

Prima serata

Il cartellone settembrino entra nella sua seconda settimana di appuntamenti con una due giorni che propone cinque variegati spunti. Si parte domani, alle 17, a Casa Dessì, con la presentazione degli esiti del Laboratorio Claymation di cinema di animazione condotto dalla regista Michela Anedda. L'incontro, dal titolo “Siamo noi i registi”, conclude il laboratorio dedicato al cinema di animazione che fa parte del progetto “Nuovi linguaggi per l'immaginario" organizzato dalla Fondazione Dessì grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna. Il laboratorio di Claymation di è svolto nella primavera del 2025 e ha coinvolto le classi medie dell'Istituto Comprensivo Loru-Dessì di Villacidro. Alle 18, al Mulino Cadoni, ecco l’evento cardine della giornata: “Ricordando Gianni Filippini”, storico direttore de L’Unione Sarda (1977-1986), successivamente editorialista e, dal Duemila, più volte direttore editoriale della testata. La serata, dedicata alla memoria del giornalista scomparso nel 2022, sarà condotta da due suoi compagni di strada: Lorenzo Paolini, attuale direttore editoriale e condirettore de L’Unione Sarda e la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, attualmente assessora alla Cultura del Comune di Cagliari. Gran finale, alle 21.30: nel cortile di Casa Dessì, spazio alla musica dal vivo, con il live set “Apnea” con Matteo Muntoni (basso elettrico e chitarra acustica), Matteo Leone (voce e chitarra elettrica), Matteo Orani (chitarra elettrica) e Nicola Vacca alla batteria e percussioni. Sul palco prenderà vita, riprodotto dal vivo, l’universo sonoro dell’ultimo lavoro di Muntoni, artista capace di intrecciare radici classiche e sperimentazione contemporanea. La sua musica nasce da un tradizionale approccio di studio e composizione, che si rinnova con l'apporto offerto dalle tecnologie digitali e dall'attitudine, dal sapore jazzistico, all’improvvisazione.

Seconda serata

Venerdì al teatro Don Bosco, alle 18, andrà in scena “Il muro dell’orto”, l’incontro tra Giuseppe Dessì e la famiglia Mundula - Crespellani, reading di e con Teresa Porcella, Gianluca Medas (voce) e Gianni Cammilli alla chitarra. Il lavoro prende spunto dal fitto dialogo umano e culturale che Giuseppe Dessì intrecciò con la famiglia Mundula-Crespellani, un legame di amicizia e di scambio intellettuale che segnò profondamente la vita letteraria e artistica del Novecento sardo e non solo. Una proposta che restituisce un ritratto inedito di Dessì: non solo uomo di lettere, ma anche amico ironico e vitale, come emerge dagli scambi epistolari e dalla memoria degli incontri villacidresi. Alle 21,30, nel cortile di Casa Dessì, chiuderà gli appuntamenti della settimana lo spettacolo teatrale “La Catena” tratto dall’opera di Emilio Lussu, nel cinquantenario della sua scomparsa. La drammaturgia è di Nicola Fano, con Andrea Bosca e le musiche di Johanees Schlosser. “La catena“ porta in scena l’attualità del pensiero e della lotta di Emilio Lussu, voce scomoda contro ogni dittatura; e un secolo dopo quegli accadimenti, traccia un potente ritratto di un uomo che, contro violenza e soprusi, non smise mai di credere nella libertà. (red. cult.)

