Il premio del Rotary club alle imprese più innovative 

Francesco Vinci e Luca Serra hanno vinto il premio del Rotary Club “Iglesias che produce”, con un riconoscimento assegnato nel corso di un appuntamento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale presso l'Aula consiliare del Municipio. Vinci e Serra sono i titolari dell'impresa Vertical Sulcis, specializzata nei lavori su corda in alta quota e a loro è andato il premio realizzato dall’artista Stefano Cherchi e arrivato alla ventitreesima edizione.

«Una maniera per riconoscere il valore di un'azienda che ha sempre investito in attrezzature avanzate e nella formazione continua del personale - ha messo in evidenza Giuseppe Licari, già presidente del Rotary Club di Iglesias - dimostrando di essere un chiaro esempio di professionalitá e di modernità nel settore».

L'innovazione nei settori produttivi, nel mondo del lavoro e la riconversione produttiva dei siti minerari del territorio, sono stati i temi al centro del dibattito che ha accompagnato la consegna del premio. «Il rilancio del nostro territorio - ha spiegato il sindaco Mauro Usai – passa non solamente attraverso la cultura e il turismo, ma anche nell'innovazione del lavoro e nello sviluppo tecnico». Concetti ribaditi anche dall'assessore alle attività produttive Daniele Reginali, che ha sottolineato come sia necessario «mettere in connessione passato e futuro, coniugando memoria storica, recupero ambientale e rilancio produttivo ed economico, investendo sulle professionalità presenti nel territorio e sulla ricerca».

