«Il premio del Coni? Una grande emozione» 

«È stata una grande emozione e una bella festa». Annalisa Moro, studentessa quattordicenne di Fonni e campionessa italiana di dressage, sorride ripensando al premio ricevuto nei giorni scorsi nel salone d’onore del Coni, a Roma, alla presenza del presidente Giovanni Malagò.

«È un riconoscimento che non mi aspettavo», confessa con grande semplicità. Lei è tra gli atleti italiani premiati per i risultati ottenuti nel 2024 e per l’impegno a favore dell’equitazione italiana.

Annalisa Moro, che ora frequenta il primo anno dell’Istituto tecnico Chironi di Nuoro, è abituata a gareggiare con il grigio Aratu, il cavallo assieme al quale è arrivata sul podio nazionale nella competizione in Umbria.

L’equitazione è una passione che l’ha conquistata circa sette anni fa, frequentando il centro Taloro di Maro Cadau. Da allora non manca mai gli allenamenti. «Sono felice di seguire questa passione», dice.

Marco Cadau, il suo allenatore, l’ha accompagnata alla cerimonia di Roma. Lui è anche un atleta. Lo scorso autunno hanno gareggiato assieme ai campionati europei che si sono svolti a Marsiglia, in Francia. Un’esperienza importante per entrambi. Il sogno di Annalisa? «Avere un mio cavallo».

RIPRODUZIONE RISERVATA