Il premio “Buone notizie” a Domus de Luna 

La Fondazione Domus de Luna ha vinto il premio “Buone Notizie 2025”, che da anni celebra l’impegno nelle buone pratiche sociali e nell’informazione positiva. Il riconoscimento è stato ritirato nei giorni scorsi dal fondatore Ugo Bressanello durante una cerimonia nella Biblioteca del Seminario di Caserta.

«Non c’è nulla che valga più del sorriso di uno dei nostri bambini, di un abbraccio dei nostri giovani», ha dichiarato Bressanello ritirando il premio. «In venti anni abbiamo formato in comunità centinaia di ragazzi e abbiamo avuto e abbiamo cura di diecimila persone in condizioni di povertà in Sardegna».Il riconoscimento celebra due decenni di impegno al fianco di bambini, adolescenti e famiglie in situazione di fragilità: «Questo premio è per tutte le persone che, in questi vent’anni, hanno creduto in noi», ha aggiunto. «È un riconoscimento che rafforza il nostro impegno quotidiano accanto a chi vive situazioni di difficoltà».

Domus de Lunaondata nel 2005 da Petra Paolini e Ugo Bressanello ed ha realizzato un innovativo modello di accoglienza, sostegno e sviluppo che integra comunità familiari per minori in difficoltà con strumenti di assistenza sociale e percorsi di inclusione lavorativa per giovani e adulti. Tutto orientato a trasformare la fragilità in risorsa, a dare spazio al riscatto ed energia alla speranza.

