Il premio al presepe più bello 

Oltre 800 persone si sono recate durante le festività di fine e inizio anno in un seggio davvero singolare: quello allestito nella sala Argani della Grande miniera di Serbariu per votare al concorso (intitolato “In miniera tra i presepi”) dei presepi e degli alberi di Natale organizzata dalle guide del museo. Nella sezione presepi, ha vinto l’opera della scuola dell’infanzia delle sezioni di via Dalmazia, Ciusa, via Magaldi e Barbusi dell’istituto comprensivo Deledda-Pascoli- Don Milani. Secondo classificato il presepe del plesso di Is Meis dell’istituto comprensivo Satta. Terzo, quello della seconda A della secondaria di secondo grado dell’istituto Marconi di San Giovanni Suergiu. Fra gli alberi di Natale, ha vinto quello della prima B della secondaria della scuola Marconi di San Giovanni, secondo quello confezionato da Lucrezia Caria, quarto quello di Monica Pani. Fuori concorso, erano apprezzabili altre dieci realizzazioni di artisti giunti anche da Cagliari. (a. s.)

