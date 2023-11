«Il premierato non si discute» 

La riforma costituzionale «non è blindata», ma «le richiesta di modifica dovranno essere coerenti» con l’impianto approvato dal governo. Elisabetta Casellati chiarisce quale sarà l’atteggiamento della maggioranza durante l’esame del premierato in Parlamento: disponibilità al confronto, ma «senza pregiudizi» e senza che si mettano in discussione i cardini del provvedimento. A cominciare dall’elezione diretta del capo del governo. Su questo, si conferma nel centrodestra, non si discute.

«Già un compromesso»

La promessa di Giorgia Meloni agli elettori era di arrivare a un sostanziale semi-presidenzialismo: già l’aver proposto il premierato «è un compromesso», al quale si è arrivati ascoltando anche «le istanze» delle opposizioni. Pertanto, sul punto non c’è margine d’azione. Su altri temi invece, si conferma in ambienti del governo, c’è «grande disponibilità all’ascolto». Ad esempio premio di maggioranza, soglia di sbarramento, sfiducia e anche l’eventuale ballottaggio malvisto dalla Lega. Molte questioni saranno affrontate nella legge elettorale, alla quale Casellati starebbe già lavorando e saranno al centro del dibattito in Parlamento «che resta - sottolinea la ministra delle Riforme istituzionali - il luogo principe del confronto democratico». Altro aspetto è quello del bicameralismo perfetto che alcuni, anche in Italia Viva, vorrebbero sollevare. Perché, come osserva tra gli altri il costituzionalista Alfonso Celotto, per realizzare una riforma così «bisognerebbe individuare una procedura più snella», come potrebbe essere «un monocameralismo».

Battaglia in Aula e fuori

Se sul premierato non ci fosse la maggioranza di due terzi, il governo «non teme il referendum», assicura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. E se andasse male, nessuna ripercussione sulla tenuta del governo. Intanto, Mantovano e Casellati ribadiscono che non vengono «messi minimamente in discussione» i poteri del presidente della Repubblica, che invece Giuliano Amato vede ridotti «a un palloncino sgonfiato». Nell’attesa che cominci l’esame del ddl, quasi sicuramente alla Camera, la segretaria del Pd Elly Schlein ribadisce l’intenzione di dar battaglia in Aula e nella piazza, già convocata a Roma per l’11 novembre. Una protesta alla quale si affianca Avs, che con Angelo Bonelli annuncia la costituzione di «Comitati in difesa della Costituzione e del presidente della Repubblica, in tutta Italia».

