Il premier ucraino a Roma per studiare la ricostruzione Meloni: Kiev, futuro europeo 

ROMA. L’Ucraina è un «avamposto della sicurezza europea» e l’Italia farà tutto il necessario per «accelerare» la sua adesione all’Ue. Il primo passo sarà iniziare a rimettere in piedi un Paese devastato dall’invasione russa, senza aspettare la cessazione delle ostilità. Con questo impegno il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e gran parte del governo hanno accolto la nutrita rappresentanza di Kiev arrivata a Roma per la conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. Uno sforzo apprezzato da Volodymyr Zelensky, che in videocollegamento ha tenuto a ringraziare «tutti» e «personalmente» Meloni.

Mattarella, ricevendo al Quirinale la delegazione guidata dal primo ministro Denys Shmyhal, ha auspicato che il percorso di integrazione di Kiev nell’Ue si concluda «nel più breve tempo possibile», alla luce del suo «impegno nel cammino di riforme per rispettare i parametri comunitari». Un impegno che va premiato, gli ha fatto eco la premier Meloni, secondo cui «il futuro dell’Ucraina sarà di pace, benessere e sempre più europeo».

Al Palazzo dei Congressi si sono riunite oltre mille aziende di entrambi i Paesi, associazioni di categoria come Confindustria e le istituzioni finanziarie internazionali. Dalle circa 600 imprese italiane sono arrivate idee per progetti in settori chiave come infrastrutture, energia, agribusiness, salute, digitale, spazio e siderurgia. «Il meglio del sistema Italia nelle sue filiere di eccellenza è a disposizione dei nostri amici ucraini», ha sintetizzato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per risollevare l’Ucraina dalla macerie della guerra la Banca Mondiale ha stimato che servono 411 miliardi di dollari, e quindi sarà necessario il concorso del pubblico e dei privati, insieme con gli organismi internazionali, come la Banca europea per gli investimenti. L’Italia farà la sua parte, con 100 milioni di euro al fondo di garanzia proprio della Bei, ha reso noto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

