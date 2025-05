Il premier Rama s’inchina davanti a Giorgia Meloni 

Tirana. In ginocchio dall'amica Giorgia Meloni, come era già successo negli Emirati Arabi Uniti qualche tempo fa. Edi Rama, nonostante la pioggia battente e la lunga attesa, non ha perso il suo humor e ha scelto di accogliere la premier italiana a Tirana con una delle sue trovate: inginocchiandosi a mani giunte davanti a lei in segno di estrema galanteria. E probabilmente in ossequio anche ad un’alleanza tra Italia e Albania che, dal dossier migranti alla partnership economica, vola a gonfie vele. Il siparietto è avvenuto in occasione degli arrivi degli oltre quaranta leader al vertice della Comunità Politica europea, organizzato a piazza Skanderbeg, cuore della capitale albanese. Rama .- che indossava scarpe di ginnastiche con il logo della Cpe, una stella giallo-blu - ha atteso come da prassi i suoi ospiti, accompagnandoli ad uno ad uno al Teatro dell’Opera dove si è svolto lo spettacolo che ha preceduto il vertice.

Meloni è stata tra le ultime ad arrivare. Rama l’ha attesa sul red carpet con un ampio sorriso. Poi si è inginocchiato. «No, dai», ha riso la presidente del Consiglio replicando con una battuta: «Fallo quando siamo soli...». Lo scambio, tutto sul filo dell’ironia, è stato citato dalla premier anche all’inizio del suo discorso alla sessione plenaria del vertice. Meloni, nel corso del suo intervento, si è congratulata con Rama per la netta vittoria alle elezioni, ribadendo una delle priorità della politica estera italiana: l’allargamento dell’Ue non solo all’Ucraina ma anche ai Balcani Occidentali. «È un investimento strategico» per l’Europa, ha scandito la premier. Rama e Meloni, nel pomeriggio, hanno avuto anche un bilaterale a margine dell’incontro della Cpe. E tra i temi affrontati c’è stato quello dell’attuazione del Protocollo Italia-Albania sui rimpatri. Sui centri «andiamo avanti come promesso», ha sottolineato Meloni.

