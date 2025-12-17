Il prefetto saluta i carabinieri «Grazie di tutto» 

Il saluto, in vista del suo trasferimento a Roma, e gli auguri per le feste di Natale. Il prefetto Giuseppe Castaldo nelle prossime settimane lascerà la sede di Cagliari per prendere posto nella capitale con un nuovo incarico: ieri, insieme al comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Francesco Rizzo, hanno visitato il comando provinciale dell’Arma in via Nuoro, accolti dal generale di brigata Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari. Presente anche una rappresentanza di militari appartenenti ai reparti dipendenti.

Il comandante della Legione Carabinieri Sardegna ha tracciato un bilancio positivo dell’attività svolta nel corso dell’anno dai militari della provincia di Cagliari: consegnate alcune ricompense ai carabinieri che si sono distinti per merito. Poi gli auguri anche da parte del prefetto che ha ringraziato il personale del comando provinciale per il contributo offerto nel corso del suo mandato. (m. v.)

