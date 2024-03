Il prefetto riunisce lunedì i cento sindaci  

Dopo l’attentato al Municipio di Ottana, i cento sindaci della storica provincia di Nuoro si riuniranno lunedì pomeriggio, a Nuoro. L’iniziativa è del prefetto Giancarlo Dionisi che convoca, come aveva annunciato nei giorni scorsi, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in una versione inedita e allargata. Tanto dà l’idea dell’allarme criminalità esploso con l’attentato di una settimana fa quando un potente ordigno ha devastato gli uffici comunali. I sindaci si ritroveranno alle 16 nella sala didattica della questura per affrontare con il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine le intimidazioni che prendono di mira gli amministratori locali. Nel Nuorese si sono registrati di recente il blitz dei bombaroli a Ottana, dove è stato deposto un ordigno confezionato con esplosivo militare, e l’incendio dell’auto del sindaco di Oniferi, Davide Muledda, al termine della festa di Carnevale. A Lanusei sono comparse scritte di morte contro il sindaco Davide Burchi.

Il sindaco di Ottana, Franco Saba, giovedì sera ha presieduto un Consiglio comunale straordinario, molto partecipato dai concittadini. Pochi giorni prima aveva partecipato in Prefettura a Nuoro a un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

RIPRODUZIONE RISERVATA