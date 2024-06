Il prefetto richiama le scuole 

«Il no delle scuole sarà un no all’Europeade». Lo ha ribadito ai dirigenti scolastici convocati in prefettura il rappresentante del Governo Giancarlo Dionisi, che pur condividendo le loro legittime preoccupazioni ha evidenziato la necessità di costruire una cornice di relazioni dove: «ogni Istituzione sarà chiamata a un’assunzione di responsabilità che andrà ben oltre gli ambiti di stretta competenza». Il Prefetto però ha chiesto ai singoli istituti di convocare gli organi collegiali per prendere una decisione collettiva. E collaborazione con l’amministrazione, a cui finora sono stati negati anche i sopralluoghi per definire come e dove, in collaborazione, poter sfruttare gli eventuali spazi a disposizione. Il tempo stringe, e Nuoro è a cavallo tra una clamorosa e costosa figuraccia internazionale e un evento che può regalare alla città un rilancio di immagine e un ritorno culturale, turistico ed economico per il suo futuro.

I numeri

Sull’organizzazione pesa come un macigno il diniego dei dirigenti all’utilizzo delle aule delle scuole come alloggi e che lunedì hanno ribadito, evidenziando i timori legati alla sicurezza, alla privacy, all’integrità delle apparecchiature, oltre al forte impatto che eventuali danni avrebbero sull’attività scolastica. L’impegno chiesto sarebbe per pochissimi giorni, tra il 24 e il 28 luglio. Ad oggi sono 2956 le persone che arriveranno. Trecento hanno già trovato alloggio in hotel, affittacamere e B&B. Rimangono 2656 persone a cui garantire un tetto. Mille brande sono già pronte, le mancanti saranno acquistate con un apposito appalto. Ma serve un posto dove sistemarle.

Le granzie

Ci sarà un’assicurazione per ogni problema, sarà garantita la vigilanza da coop private e l’intervento di società specializzate nel settore informatico che studieranno le modalità di protezione dei dispositivi tecnologici delle scuole, oltre all’allestimento di strutture di pronto intervento in caso di disservizi o criticità.

L’appello

Il Prefetto lancia un appello ai dirigenti. «Questo è il momento in cui potremo dimostrare ai nostri giovani, della cui educazione tutti ci curiamo, che possono essere orgogliosi dei loro adulti, della loro terra e fiduciosi della possibilità di riscattare questo territorio, aprendolo al mondo e rivelando che è una terra ad alto valore di inclusività», ha ribadito Dionisi, con i presidi che hanno avanzato la richiesta di riconsiderare i termini dell’originaria proposta logistica, aprendosi a un nuovo confronto con gli Enti. Il Prefetto, sottolineando l'apertura ha ribadito che il commissario Giovanni Pirisi, è affiancato dalla Regione, pronta a intervenire con misure straordinarie per far fronte all’urgenza organizzativa: «Sono già d’accordo con la presidente Todde, che vuole fortemente questo evento, affinché la Giunta regionale compia il massimo sforzo, anche economico, perché nulla sia lasciato di intentato per realizzare la manifestazione nel miglior modo possibile».

