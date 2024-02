Il prefetto incontra l’ambasciatore del Bangladesh 

Il prefetto Giuseppe De Matteis ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh in Italia Mr. Md Monirul Islam, accompagnato nell’occasione dal Primo segretario Muhammad Saiful Islam e dal Console onorario del Bangladesh in Sardegna Salvatore Floris.

Oggetto del colloquio sono stati i rapporti di amicizia e di cooperazione che da sempre intercorrono tra i due Paesi, soprattutto nei settori della formazione e dell’industria tessile. In particolare, è stato sottolineato come i bengalesi presenti in Sardegna, per motivi di lavoro, siano ben integrati e come le esperienze lavorative rappresentino un prezioso bagaglio culturale da spendere rientrando nel Paese di origine. Il prefetto ha sottolineato il carattere pacifico e laborioso dei cittadini bengalesi, auspicando una sempre maggiore collaborazione, anche con le Istituzioni consolari, per sviluppare iniziative congiunte intese a favorire ulteriormente l’integrazione sul territorio.

È stato sottolineato come i bengalesi siano fra le comunità maggiormente operose, capaci di offrire un valore aggiunto nel contesto dell’economia locale, oltre ad essere portatori di un ricco bagaglio culturale. L’ambasciatore ha espresso particolare apprezzamento per le bellezze naturalistiche e storico-artistiche dell’Isola.

