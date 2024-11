Il prefetto in visita alla Legione Carabinieri: «La vostra presenza garanzia di legalità» 

«Le istituzioni fanno affidamento sui carabinieri per la forza di penetrazione in città e provincia. Il ruolo dell’Arma, assieme a quello delle altre forze di polizia, è determinante per rendere viva e forte la presenza dello Stato nel territorio a tutela della legalità». Queste le parole del prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, in visita ieri mattina nella sede del comando legione Carabinieri Sardegna.

Ad accoglierlo c’erano il comandate regionale, il generale di brigata Stefano Iasson, e quello provinciale, il generale di brigata Luigi Grasso, insieme a una rappresentanza di militari della sede. Il prefetto ha visitato il palazzo e gli uffici della Legione e ricordato inoltre l’impegno e la dedizione dei carabinieri finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche e soprattutto la prevenzione grazie alla presenza delle stazioni e del loro personale. Importanti anche i risultati operativi e preventivi nei settori dell’ambiente, della salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’integrità del patrimonio artistico e culturale, per contrastare l’illegalità e promuovere ogni utile forma di prevenzione.

