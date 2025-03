Il prefetto in Comune: «Impegno contro l’illegalità» 

Ospite d’eccezione ieri ad Assemini il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, invitato dell’amministrazione comunale e accolto da una rappresentanza di istituzioni, forze dell’ordine, associazioni locali e cittadini. «La presenza sul territorio - ha commentato il sindaco Mario Puddu - fa sentire i nostri concittadini più vicini alle istituzioni. Si tratta di un’iniziativa nuova, un qualcosa in più nel difficilissimo ruolo che il prefetto rappresenta. Gli ho spiegato i problemi che riguardano la nostra comunità, in particolare quelli che hanno a che fare con la sicurezza. L’interesse verso la comunità non può che non essere apprezzato».

Castaldo, a cui l’amministrazione ha regalato un libro sulla ceramica asseminese, spiega le ragioni della visita che «rientra nell’ambito delle iniziative avviate per costruire un dialogo diretto con i sindaci, ed ha rappresentato l’occasione per affrontare alcune delle tematiche più significative per la di Assemini. La conoscenza diretta dei Comuni mi aiuta a svolgere meglio la mia funzione, dandomi una visione più ampia delle necessità e delle potenzialità del territorio nonché l’opportunità di conoscerne le bellezze paesaggistiche, il patrimonio culturale e il tessuto produttivo. Voglio assicurare il mio massimo impegno, con particolare riferimento al tema della sicurezza e alle possibilità di sviluppo del territorio».

