Il prefetto: i ruderi vanno resi sicuri 

Dopo la tragedia di Patrick Zola e Ythan Romano, travolti dal crollo di un vecchio casolare la sera di Pasquetta, che ha sconvolto l’intera città, il prefetto Giancarlo Dionisi ha firmato una circolare dove si chiede a tutti i sindaci della Provincia di Nuoro di procedere a una minuziosa ricognizione dei manufatti abbandonati, per metterli in sicurezza attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Dionisi ha convocato un tavolo tecnico permanente in Prefettura per mercoledì 17 aprile (ore 10.30), che vedrà la partecipazione del sindaco di Nuoro, dei presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane del Nuorese, del comandante dei vigili del fuoco, del direttore del Genio civile di Nuoro e del presidente dell’ordine degli ingegneri.

«Vorrei costituire - ha precisato Dionisi - una task force operativa formata da un componente dell’ufficio tecnico locale dei Comuni via via interessati e dai rappresentanti dei vigili del fuoco, degli ingegneri e del Genio civile, impegnati nella mappatura dei ruderi e dello stato di pericolo. L’abbandono degli edifici è conseguenza del progressivo spopolamento - ha concluso - spero nella collaborazione di Regione e competenti organismi statali per individuare le linee di finanziamento per rendere il territorio più sicuro e fruibile». (f. le.)

