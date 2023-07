Il prefetto Dionisi e l’assessore Moro litigano sulla ferrovia che non c’è  

La ferrovia fa litigare il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro. Lo scontro a margine delle celebrazioni per i 50 anni dell’Atp, l’azienda per i trasporti pubblici, quando Dionisi parlando dei “Postalini” ha detto: «bisogna andare verso una mobilità sostenibile economicamente e ambientale per rilanciare il territorio. Ma non basta perché se c’è un Comune che funziona c’è un territorio che ha grosse difficoltà. Il diritto alla mobilità incide sul diritto alla salute, al lavoro, allo studio, all’imprenditoria, e su questo dobbiamo lavorare. Il grosso problema di questo capoluogo è l’assenza delle ferrovia, non esiste», ricordando le 5 ore per arrivare a Cagliari. Moro ha ribattuto: «Le ricordo – dice – che rappresenta il Governo e le ferrovie le fanno i governi. In questa parte di Sardegna, come nel resto dell’isola ciò che è mancata non è la Regione o soltanto la Regione. Chi è stato assente per troppo tempo, è lo Stato. Che si lasci intendere che la Regione possa avere una qualche contrarietà ad assicurare ai nuoresi il collegamento ferroviario veloce, è una forzatura che non consente di evidenziare le responsabilità dello Stato proprio nella mancata garanzia del diritto alla mobilità dei Sardi, così sul ferro, in aria e in mare. E su questo lo sforzo che fa la Regione sarda è enormemente più grande dello sforzo dello Stato».

