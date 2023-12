Il prefetto difende il carcere 

Dal Prefetto per salvaguardare i servizi a Lanusei. Sotto la lente d’ingrandimento il carcere a rischio di soppressione e i servizi postali carenti Martedì il sindaco di Lanusei Davide Burchi, il delegato dell’ordine degli avvocati Maurizio Mereu e i rappresentati sindacali della Polizia penitenziaria hanno incontrato il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi per rimarcare la necessità di salvaguardare l’istituto di Lanusei come presidio di legalità imprescindibile per l’Ogliastra.

Reazioni

Il sindaco Burchi commenta: «Il Prefetto condivide le nostre esigenze, è al nostro fianco per quanto di competenza. La riunione è stata interlocutoria, stiamo vigili in attesa degli eventi. Finché non verrà smentita la notizia abbiamo il dovere istituzionale di fare tutto quanto in nostro possesso per difendere, nelle modalità opportune, tutti i servizi presenti nel territorio». Sul tema carcere e tribunale, la minoranza col capogruppo Marco mMelis ha richiesto un consiglio comunale ad hoc per discutere e intraprendere le azioni politiche più adeguate. Fiduciosa la Uil, rappresentata dai segretari Michele Cireddu, Francesco Piras e Bachisio Murru. «Il nostro grido di allarme ha determinato gli interventi immediati dell’ordine degli avvocati, della politica locale e proprio da parte del Prefetto di Nuoro che, ancora una volta, si batte insieme a noi ed alla Polizia penitenziaria per salvare una situazione emergenziale».

Le iniziative

Il prefetto è passato all’azione: «Invierò una lettera al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in cui esporrò le mie preoccupazioni, darò conto dell'incontro con i sindacati e chiederò di essere aggiornato sulle iniziative programmate dal Dap per rimediare alla grave situazione in atto».

Disservizi alle Poste

Sul caso il Prefetto ieri ha incontrato i sindaci di Lanusei e Ilbono , ieri che hanno portato all’attenzione la necessità delle aperture pomeridiane e le criticità relative ai servizi di consegna, mancata o tardiva. Dionisi fa sapere che è in preparazione «un ampio dossier contenente i contributi forniti dalle amministrazioni locali, dalle associazioni di categoria e dai comitati di cittadini, chesi aggiungerà alle note di denuncia già trasmesse alla dirigenza di Poste Italiane».

