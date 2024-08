Il prefetto De Matteis saluta, attesa per la nomina del successore 

Il prefetto Giuseppe De Matteis va in pensione ma lascia un pezzo di cuore nel capoluogo della Sardegna. Il rappresentante del Governo ieri in Piazza Palazzo ha salutato informalmente gli esponenti di alcune delle più importanti istituzioni cittadine. Ringraziando i presenti, il prefetto De Matteis ha detto di aver lottato per farsi assegnare alla più grande prefettura di Cagliari, perché la Sardegna è un luogo dell’anima. Ha anche ribadito la stima per gli abitanti dell’Isola, capaci di buttare il cuore oltre l’ostacolo per frantumarlo.

De Matteis, Classe 1959, originario di Gallipoli è diventato prefetto del Capoluogo il 5 dicembre 2022 al posto del prefetto Gianfranco Tomao, andato in quiescenza

Dirigente generale della polizia di Stato, reduce dall'incarico di direttore centrale per l'Immigrazione e la Polizia di Frontiera, De Matteis è stato questore a Torino e Frosinone. Andrà a sostituire Gianfranco Tomao, andato in pensione.

Per conoscere il nome di chi sostituirà il prefetto De Matteis si dovrà attendere la prossima seduta del Consiglio dei Ministri. Dal primo settembre, sino all’arrivo del nuovo prefetto, al vertice di Piazza Palazzo ci sarà la vicaria Maria Antonietta Gregorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA