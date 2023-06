Il prefetto De Matteis: rendiamo attuali i nostri valori fondanti 

Onorificenze ai cittadini benemeriti residenti nella provincia di Cagliari, ma anche la condivisione dei valori del 2 giugno. Il prefetto Giuseppe De Matteis l’ha sottolineato, ieri mattina durante la cerimonia: «Oggi celebriamo 77 anni dalla nascita della Repubblica italiana, ma nello stesso tempo cerchiamo di rendere ancora attuali i valori fondanti del nostro stare insieme in una Repubblica. Sono i valori dell’accoglienza, della solidarietà, dell’integrazione, del sacrificio di se stessi per il bene pubblico. La Repubblica comincia a invecchiare? Come non sono superflui», aggiunge il prefetto, «i nostri vecchi, i nostri anziani, quelli che hanno lottato per farci vivere nell’Italia di oggi, così è la nostra Repubblica».

Poi le onorificenze decise dal Capo dello Stato ai benemeriti residenti in Provincia. I nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana sono la funzionaria della Prefettura Paola Solinas, il capitano medico Luigi Gerbino, il luogotenente dei carabinieri Gianluca Dragoni, l’ex sottufficiale dei Carabinieri Antonio Giuseppe Melis, il comandante delle unità navali della Guardia di finanza Giuseppe Saladino, l’ex sottufficiale dei carabinieri Corrado Compagnoni, la giornalista Ilaria Ciancaleoni Bartoli, l’ex vigile del fuoco Gianfranco Macis, il sottufficiale della Marina Angelo Misuraca, il luogotenente dei Carabinieri Giovanni Farci, il luogotenente infermiere dell’esercito Alessandro Granara, l’ex ufficiale dell’Aeronautica Salvatore Bordonaro.

Sono invece Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica il pensionato Elio Contini, il Comandante regionale della Guardia di finanza generale di brigata Claudio Bolognese. Nominati commendatori il chirurgo del Policlinico militare di Roma, colonnello Stefano Ciancia, e l’ex dirigente della Corte dei conti Maria Paola Marcia. Consegnate anche due medaglie d’onore alla memoria di Livio Cruccu e Giuseppe Camboni.

