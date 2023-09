Il prefetto ai Comuni:  palestre e locali per ospitare i migranti  

“Richiesta disponibilità locali e palestre per l’accoglienza dei migranti”: è l’oggetto della missiva inviata il 29 agosto dal prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, a tutti i sindaci della Città metropolitana e della provincia del Sud Sardegna. L’onda umana sui confini italiani è inarrestabile e sempre più intensa, si registrano dati di arrivi mai visti e cambiano anche le regole per la distribuzione dell’accoglienza: conta anche la dimensione territoriale delle regioni, non più solo la loro popolazione. E la vasta Sardegna riceverà molti più ospiti. È di nuovo emergenza. I primi cittadini dell’Isola sono pronti a fare la loro parte. Ma chiedono chiarezza. E all’unisono dicono: basta improvvisazione nella gestione di un fenomeno che, è certo, non si fermerà domani.

La circolare

Il prefetto ha scritto: «Si prega di voler comunicare, con ogni consentita urgenza, la disponibilità nel proprio Comune di palestre o locali idonei all’accoglienza dei migranti destinati a questo territorio». C’è chi ha detto subito sì: il sindaco Tarcisio Anedda ha messo a disposizione i locali sportivi di via Olimpia, nella sua Sinnai. La Croce Rossa ha allestito un dormitorio e due giorni fa sono arrivati 85 richiedenti protezione internazionale, trasferiti da Trieste, dove erano giunti seguendo la rotta balcanica. «Provengono da Pakistan e Bangladesh, resteranno da noi una o due settimane», racconta il primo cittadino, che ieri mattina li ha incontrati. «Qualcuno resterà in Sardegna. Ma la maggior parte chiede di poter raggiungere i familiari in Italia o all’estero». Lamentele nella comunità sinnaese? «Poche o nessuna», assicura Anedda, «ho detto sì perché stiamo vivendo uno stato di emergenza e non possiamo fare a gara a chi è più bravo con lo scaricabarile. Di certo però una palestra non è la soluzione, non è dignitoso per nessuno. C’è una guerra mondiale strisciante: abbiamo affamato noi quelle popolazioni, non possiamo girarci dall’altra parte quando bussano alla nostra porta».

L’Anci

Dopo due lustri di “emergenza”, come la definisce anche la Prefettura, la risposta sono ancora le soluzioni tampone: «Ed è questo l’errore», riflette il sindaco di Sanluri e presidente dell’Anci, Alberto Urpi, «se la Prefettura, o il Viminale in generale, vuole la collaborazione dei sindaci, è necessario un maggiore coinvolgimento. Non possono esserci comuni saturi di migranti e altri che non ne ospitano nemmeno uno. Quando arrivano, sono persone che vanno aiutate», prosegue Urpi, «ma per parlare di vera integrazione è necessario uscire dalla logica emergenziale. E i sindaci sardi sono pronti a lavorare per questo».

Contesto sociale

Ci sono gli stranieri trasferiti dal ministero. Poi si registrano gli sbarchi diretti. L’ultimo ieri: undici algerini sono sbarcati sul litorale di Pula. Due erano minorenni. La rotta è quella che dal nord Africa arriva al Sulcis. «Un territorio con un equilibrio sociale delicato», riflette il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu. «La nostra è una città dell’accoglienza», assicura, «abbiamo un progetto di inclusione d’avanguardia per i rom. Ma metà del bilancio è destinata alle politiche sociali». Come a dire: la disperazione, qui, è in casa. Accogliere stranieri potrebbe scatenare reazioni difficili da gestire: «Al momento non abbiamo avuti contatti con la Prefettura», dice Morittu, «ma credo che il fenomeno vada inquadrato nella sua complessità, tenendo in considerazione la condizione del Sulcis».

