Il pre gara con Luna Melis e Zeep 

I cancelli dell’Unipol Domus apriranno oggi alle 18.30, due ore prima del calcio d’inizio e 83 giorni dopo l’ultima gara casalinga, per un prepartita ricco di iniziative che accompagnerà i tifosi sino al via della seconda edizione del “Trofeo Gigi Riva”. Fra queste la Baby Dance Pully Experience, con la mascotte ufficiale del Cagliari, e l’animazione curate da Seconda Stella. Poi le esibizioni dal vivo a centrocampo di Luna Melis, con “Los Angeles”, e di Zeep che canterà “Cagliari cose belle”. Sempre Luna Melis, a pochi minuti dall’inizio della partita, eseguirà a cappella una parte di “Domo Mea”, accompagnata sul maxischermo da un contenuto grafico dedicato al Mito.

Anche per la seconda edizione del “Trofeo Gigi Riva” spazio poi agli eventi targati Radiolina, che si conferma anche per la nuova stagione come la radio ufficiale del Cagliari Calcio. Nel prepartita, con il dj Manuel Cozzolino, ci sarà uno speciale dj set e la musica accompagnerà l’avvicinamento alla gara. A seguire, la radiocronaca in diretta di Lele Casini con la presenza speciale di Andrea Sechi per i collegamenti da bordocampo, in quello che sarà il primo di tanti appuntamenti stagionali su Radiolina in occasione delle partite dei rossoblù.

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