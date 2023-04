Il Ppe porta nell’Europarlamento la “gaffe cinese” di Macron 

BRUXELLES. Nel mirino di Varsavia e dei Baltici e del più numeroso gruppo all’Europarlamento, il Ppe: il discorso di Emmanuel Macron sulla necessità di una posizione equilibrata tra Stati Uniti e Cina continua a generare polemiche nelle cancellerie europee. Gli ultimi a salire sul carro degli anti-Macron sono stati Manfred Weber e Mateusz Morawiecki. Il primo, presidente e capogruppo dei Popolari, ha chiesto ed ottenuto che alla Plenaria dell'Eurocamera si tenga un dibattito dal titolo “La necessità di una strategia coerente per le relazioni Ue-Cina”. Avrà luogo martedì e potrebbe vedere in Aula Ursula von der Leyen e Charles Michel. «Le dichiarazioni di Macron hanno diviso l’Occidente e rafforzato i nostri concorrenti autocratici. È stata una falsa partenza», ha sottolineato Weber. Ancora più nette le parole del premier polacco. Da Washington, dove è in visita ufficiale, Morawiecki non solo ha riproposto Varsavia nel ruolo di fedele alleato di Gran Bretagna e Usa ma, parlando di Macron, ha sentenziato: «Sulla Cina l’Europa è miope». «Invece di costruire un’autonomia strategica dagli Stati Uniti – ha aggiunto - propongo un partenariato strategico con gli Stati Uniti». In Germania le parole di Macron avevano già prodotto più di una perplessità. Certo, prima del presidente francese e dello spagnolo Pedro Sanchez, in Cina - lo scorso novembre - c’è stato Olaf Scholz. E i legami commerciali tra Berlino e Pechino sono solidi e molteplici. Mail ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha definito «infelice» l’uscita di Macron sulla possibilità che l’Ue diventi un vassallo degli Usa. Ma se sul dossier taiwanese Macron ha corretto il tiro, sulla necessità di una maggiore autonomia strategica europea non farà passi indietro. Trovando probabilmente al suo fianco i Paesi del Benelux, la Spagna e il Portogallo.

