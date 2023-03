Isili 2

San Marco Cabras 1

Isili : Matza, T. Casadio, Corona, Casu, A. Ghiani (46’ Moi), Demuro, D. Murgia, Bussu, Mura (46’ Secci), Pirisi, Meloni.

San Marco Cabras : Cancedda, Doukoure, Carta, Cauli, Cadoni, Cossu, Piras, Sale, Manai, Aifesei, Loru. Allenatore Contini.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 22’ Aifesei, 51’ Casu, 92’ Bussu.

Vittoria in rimonta per l’Isili contro la San Marco Cabras. Al 2’ Corona ci prova dal limite, tiro di poco alto. Al 9’ è la volta di Pirisi, anche il suo tiro sorvola la traversa. Al 22’ è però la San Marco a passare in vantaggio: Aifesei insacca alle spalle di Matza. L’Isili prova a non mollare la presa e si rimette in carreggiata. Al 41’ occasione per Casu, respinta dalla difesa ospite. Al 43’ San Marco vicina al raddoppio, Matza para. Nel finale di tempo Meloni fallisce mandando la palla a lato. Nella ripresa arriva il pari dei padroni di casa: Corona crossa per Luca Casu che riesce a mettere alle spalle di Cancedda. L’Isili insiste e nel recupero effettua il sorpasso: colpo di testa di Bussu e palla in rete.

