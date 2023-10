Il pozzo sacro rischia il collasso 

A poche centinaia di metri dal mare c'è un sito che vanta origini antichissime e che deve il suo nome al rio Sa Brèca e all'ovile che sorge lì intorno in località di Sarrala ‘e Susu. Quel che resta sono due edifici: una capanna e un tempio a pozzo, questo ormai in gran parte crollato viene sorretto da impalcature. A indicare la presenza del sito una segnaletica in cartone con la scritta pozzo sacro. Dei circa 40 gradini che esistevano in origine resistono solo nove. Impossibile arrivare alla sorgente. I primi lavori di scavo che riportarono alla luce il sito risalgono a circa dodici anni fa. Importanti anche i ritrovamenti fatti tra cui monete, un pugnale in bronzo, collane. Il secondo lotto avrebbe dovuto rendere fruibile il sito ma partì in ritardo (anche perché l'area dove si trova non è pubblica). Un grave evento meteorologico portò a un grave crollo. I denari furono usati quindi per ricostruirlo parzialmente. L'ultimo intervento risale al 2018, da allora è tutto fermo. Mancano le risorse. «Le stiamo cercando, l'obiettivo è restaurarlo e renderlo fruibile» - dice il sindaco Giulio Murgia. Per rimetterlo a nuovo servono un milione di euro. «Le idee e le intenzioni ci sono tutte. È un peccato perché si tratta di un tempio a pozzo molto particolare, con una camera superiore, molto raro. Siamo riusciti invece con altri finanziamenti a restaurare la torre di San Giovanni, il nuraghe Aleri e altri siti». Il patrimonio archeologico di Tertenia è immenso:

220 siti, tra cui 77 nuraghi e 34 tombe dei giganti nel territorio di Tertenia. Solo nella marina di Sarrala 15 nuraghi e un pozzo sacro.

