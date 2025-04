Il pozzo sacro prigioniero delle erbacce 

Il pozzo sacro accanto alla Statale 126 – conosciuto con il toponimo Sa mitza de Nieddinu – per diversi mesi all’anno è invaso da sterpaglie ed erbacce. Isolato e irraggiungibile.

A denunciarlo sono i tanti che, con l’arrivo della bella stagione, si recano nel sito che si trova vicino al nuraghe Melas. Il terreno su cui è ubicato il pozzo sacro fu acquisito dal Comune di Guspini circa trent’anni fa, con una permuta, ma ancora oggi non ha nessun accesso carrabile diretto. L’unico passaggio sicuro attraversa l’azienda agricola di Emilio Cadeddu che, per amore del proprio paese e dei beni che custodisce, fa quel che può. «Ogni anno mio padre pulisce l’area intorno al pozzo sacro, gratuitamente, e con spirito di servizio», racconta la figlia Anna.

In Comune

L’amministrazione comunale è vincolata da norme sulla gestione dei siti storici e spesso mancano i fondi per garantirne la conservazione. L’assessora alla Cultura Francesca Tuveri assicura: «Siamo a conoscenza della situazione e provvederemo al più presto a pulire l’area intorno al pozzo per garantire l’accesso ai visitatori». In materia di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, l’esponente della Giunta aggiunge: «La Soprintendenza ha annunciato per i prossimi mesi interventi di recupero delle grandi e piccole terme di Neapolis. Noi, da parte nostra, interverremo con lavori di pulizia, sfalcio e bonifica all’interno dell’area e con un primo stralcio di recinzione del sito».

I visitatori

La questione del patrimonio storico e culturale interessa anche il settore turistico che dalla valorizzazione di questi siti potrebbe trarre grande vantaggio. «I siti archeologici sono importanti attrattori in chiave turistica. Le persone che arrivano in paese per le feste pasquali, ma anche nel periodo estivo, vogliono vedere le bellezze del territorio. Per noi operatori turistici rappresentano un importante ritorno economico che ci permette di ammortizzare le spese e, in certi casi, anche di assumere personale. Il nostro paese ha vari luoghi – riflette Libero Caria, imprenditore turistico – che potrebbero attrarre i visitatori: Neapolis, nuraghi, pozzi sacri, le canne d’organo dei basalti colonnari e Montevecchio: sono posti bellissimi che piacciono a chi viene in Sardegna. La valorizzazione dei luoghi è importante per tutti. Spesso per creare economia basterebbe semplicemente pulire e tenere in ordine i luoghi».

