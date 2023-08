Il Pozzo sacro incanta i turisti 

I siti archeologici dell’Alto Oristanese rilanciano la sfida turistica per le zone interne. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, Santa Cristina, Nuraghe Losa e terme romane di Fordongianus restano trra le mete più gettonate.

I dati

Santa Cristina a luglio di quest’anno ha registrato 33.704 visitatori, nello stesso periodo di un anno fa erano stati 24.356. Il 50 per cento è rappresentato da turisti italiani, altrettanti gli stranieri in arrivo da Francia, Inghilterra, Germania e Olanda e molti americani. «Il dato del 2023 è veramente importante. Certifica ancora una volta la tendenza alla crescita nei numeri – sottolinea il presidente dell’Archeotur Massimo Muscas -Nel 2022 avevamo avuto complessivamente 63mila visitatori e vedere ora oltre 9mila presenze in più mi fa pensare che il 2023 sarà un altro anno da record». Secondo il presidente l’incremento non è casuale, ma è legato a una precisa strategia di marketing. «Stiamo puntando tutto sulla visibilità anche su giornali e Tv - aggiunge - Si è creato un meccanismo virtuoso che in un triennio potrebbe portare alla soglia dei 100mila visitatori». E ancora: «Con Fordongianus e Losa abbiamo partecipato a un bando promosso dal Gal Barigadu e Guilcier – spiega Muscas - l’obiettivo è far crescere anche gli altri due siti, creando un meccanismo di attrazione culturale».

Gli scenari

Alle antiche terme di Fordongianus nei primi 6 mesi dell’anno i visitatori sono stati 8300, un anno fa erano stati 5.824. In queste prime settimane d’estate si registra un buon afflusso di turisti, soprattutto tedeschi e francesi. «Siamo fiduciosi per i prossimi mesi estivi – sottolineala la presidente della coop Forum Traiani, Pina Vacca - c’è molta sinergia con i colleghi di Santa Cristina e Losa, abbiamo fatto anche tanta promozione sui social e su Videolina». Più sofferente il sito di Losa. «Nonostante ci sia stata una ripresa ancora non siamo arrivati ai numeri del 2019 quando le presenze totali erano state oltre 26mila poi c’è stato un calo – sostiene il presidente della Paleotur, Dario Vinci -uno degli obiettivi per il 2023 è incrementare il numero dei visitatori in modo da creare anche nuovi posti di lavoro. Ci auguriamo che vengano finanziate nuove campagne di scavo per riportare alla luce il villaggio sepolto e creare un’attrazione maggiore del sito».