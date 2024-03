Il Pozzo sacro di Santu Srabadoi riaperto dopo 17 anni di lavori 

Dopo quasi 17 anni il pozzo sacro di San Salvatore, nel territorio della frazione di Figu, è fruibile dai visitatori. «Nei giorni scorsi - spiega Ignazio Peis, sindaco di Gonnosnò – dietro l’autorizzazione della soprintendenza si è provveduto a rimuovere i blocchi di cemento che servivano come base per l’impalcatura, già tolta precedentemente, per preservare il nostro sito».Nel 2007, attorno e sopra il pozzo nuragico dedicato al culto dell’acqua, venne sistemata un’impalcatura sormontata da una copertura in plastica. Soprattutto s’intervenne con strutture in acciaio per impedire alla volta di collassarsi ancora. Qualche giorno fa, sotto la supervisione dell’archeologa Federica Zedda, si è proceduto ai lavori e alla pulizia dell’area.

Il pozzo sacro di San Salvatore è stato edificato tra il tredicesimo e l’undicesimo secolo avanti Cristo usando pietre di marna locale, esteticamente belle ma molto friabili. Gli elementi attribuibili all’epoca protostorica sono rappresentati da una pavimentazione in tufo, una cisti litica e un betilo. Il primo uso fu quello dei nuragici, poi anche i Punici lo adoperarono. Sino agli anni Cinquanta gli abitanti della zona andavano regolarmente. «Voglio ringraziare Maura Vargiu della soprintendenza - aggiunge Ignazio Peis - per aver seguito i lavori in questi anni. Adesso il monumento è stato restituito a tutti coloro che vorranno visitarlo». Proprio ieri, il Comune ha affidato la realizzazione e l’installazione di pannelli con notizie e indicazioni del tragitto per Santu Srabadoi.

