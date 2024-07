Il potabilizzatore? Un’incompiuta 

Quando nel 1995 fu presentato il primo progetto, si parlava di un’opera pensata per risolvere una volta per tutte il problema idrico potabile del comprensorio servito dalla diga Maccheronis. A distanza di 29 anni il mega potabilizzatore a valle dello sbarramento artificiale sul Rio Posada è una realtà, ma nonostante i lavori siano stati conclusi dallo scorso aprile, quell’impianto, costato circa 12 milioni e mezzo di euro, non può essere messo in funzione. Il motivo? Non è possibile collaudarlo in quanto mancano le condotte di adduzione e quelle di collegamento alla rete idrica potabile.

Il problema

Si tratta di una situazione per molti grottesca e resa ancora più emblematica dalla pesantissima crisi idrica che sta interessando l’alta Baronia e ha portato il lago artificiale di Maccheronis ai minimi storici di invasamento. «Sembra sempre più chiaro che stiamo rischiando di ritrovarci davanti ad un’incompiuta - afferma il sindaco di Posada Salvatore Ruiu -. Dopo un cammino durato così tanti anni, non poter usufruire di un impianto del genere appare come una beffa».

L’intervento

Ci vorrebbero circa 400 metri di condotta per collegare il megapotabilizzatore al bacino artificiale. «Per realizzare queste infrastrutture - prosegue Ruiu - si stanno stanziando altri tre milioni di euro, ma ci saranno da realizzare ancora le stazioni di pompaggio e tutta l’impiantistica per renderlo operativo al servizio di distribuzione dell’acqua potabile».

I tempi di attesa per vederlo in funzione, insomma, si prospettano ancora lunghi, mentre i vecchi potabilizzatori sono chiamati a un maxi lavoro per trattare l’acqua grezza rimasta nell’invaso di Torpè, dove il volume è sceso a circa 5 milioni di metri cubi d’acqua.

Acqua sporca

«Le risorse presenti pian piano si fanno sempre più torbide e man mano che si abbassano stanno prendendo un colore giallognolo - avverte Ruiu - molti allevatori, che vengono approvvigionati con le autobotti per sostentare il bestiame, segnalano che gli animali iniziano a rifiutare l’acqua».

Un aiuto di fronte alla crisi idrica in atto arriverà dal dissalatore mobile messo a bando da Abbanoa e aggiudicato da Acciona Agua. L’impianto, previsto a Matta ’e Peru, dovrebbe diventare operativo entro il 10 agosto.

