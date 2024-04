“Il posto sicuro” di Bibi Elle a Quartu 

Chi è Bibi Elle? Chi si cela dietro questo nom de plume? Per scoprirlo (anche se gli addetti ai lavori sanno che per carpirne l’identità bisogna puntare l’obbiettivo tra le artiste della musica e del mondo della notte) basterà recarsi stasera, dalle 18, alla Social Gallery di Quartu Sant’Elena (in via Eligio Porcu 43) per l’inaugurazione della personale “Il posto sicuro” curata dal regista Giovanni Coda con gli allestimenti di Davide Gratziu.

Lo stile

Una mostra fotografica ma non solo, forse un piccolo happening. Come spiega Coda: «L’artista si definisce nata due volte. Figlia degli anni ’80, vive un primo trentennio di produzioni musicali in cui si rapporta prevalentemente col popolo della notte. Plasmata dalle suggestioni del suo tempo, sveste quindi la sua anima di ogni identificazione per indossare un corpo e una missione artistica rinnovati. Il suo linguaggio fotografico è un caleidoscopio onirico in bilico tra memoria e oblio; ogni opera è battezzata dalla musica, unico punto fermo di una vita all’insegna della metamorfosi». L’artista e curatore aggiunge: «Un posto sicuro. Luoghi dove ritrovare quello che non siamo mai stati. Altre dimensioni. Credo. Tempo senza mai vento, senza pioggia né cielo. Gli amanti. Nonostante il passare del tempo e le sfide che possono incontrare, rimangono saldi e fedeli l'uno all'altro. La stabilità e l'eternità del nostro amore, come essere congelati in un momento di passione e intimità che non cambia nel corso degli anni. Possiamo essere una metafora potente per l'amore duraturo e inalterabile nel tempo? E il dolore che proviamo gradualmente si attenua, fino a scomparire del tutto. Sopportabile e gestibile. Oppure è illusione. Trasformazioni. Mutazioni. E la fotografia assume forma umana, dipinta con il freddo e con il caldo, con il sole e con il ghiaccio. Tempo senza mai vento ne pioggia. Il momento statico che dimora in ognuno di noi ci abbandona. E colpisce al cuore. Corpo come paesaggio emotivo».

L’esposizione sarà visitabile fino a venerdì 26 aprile con ingresso gratuito. Orari: dal martedì al sabato dalle 17 alle 20.

