«Il posto nel cda dell’Ersu spetta a me» 

Si fa sempre più ingarbugliata la successione del componente dimissionario del cda dell’Ersu Francesco Stochino. Il rappresentante degli studenti il primo marzo aveva presentato le proprie dimissioni all’organismo presieduto da Cosimo Ghiani. Ora scatta la corsa per chi prenderà il suo posto. «Esisteva un accordo ben noto, all'interno della nostra lista “Reset UniCa” per cui Francesco Stochino avrebbe dovuto svolgere metà mandato e io la seconda metà», afferma Francesco Piseddu, arrivato al secondo posto nelle elezioni per il rappresentante degli studenti nel cda dell’Ersu. «Francesco Stochino è voluto entrare in polemica con il governo regionale, dal momento che la gestione delle borse di studio per gli idonei è stata pessima. Sono arrivate pesantemente in ritardo, nonostante le pressioni delle associazioni universitarie».

Quello che sembra un automatismo viene contestato da Ghiani. «Le dimissioni devono essere accettate dal presidente della Regione». Solinas o Todde? «In ogni caso sono passati tre anni dalla graduatoria elettorale, che non è più valida». Per Ghiani non ci sono alternative. «Servono altre elezioni, sino ad allora Stochino resterà in carica».

