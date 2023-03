Il posto di Polizia darà più sicurezza agli operatori sanitari 

Torna dopo dieci anni il posto fisso di polizia del San Francesco. Ieri la riapertura in un locale adiacente il Pronto soccorso con la benedizione del cappellano della polizia, don Michele Pittalis, davanti alle autorità. Al taglio del nastro il questore Alfonso Polverino, il prefetto Giancarlo Dionisi, il dg dell’Asl, Paolo Cannas, e la direttrice dell’ospedale Grazia Cattina.

«La riapertura è frutto della volontà del ministro dell’Interno per il rafforzamento dei presidi di polizia», sottolinea Polverino. E aggiunge: «Il posto fisso nel presidio ospedaliero è necessario per dare la giusta serenità al personale sanitario spesso vittima di aggressioni, ma anche come punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per chi si trova nelle fasi concitate della gestione dei codici rossi. In questi casi la presenza di un agente che faccia da tramite quando nascono problemi è fondamentale. Il servizio andrà avanti dalle 8 alle 20, mentre quello notturno sarà garantito dalle Volanti e da un numero interno che collega direttamente il Pronto soccorso alla sala operativa».

«Il dialogo tra la direzione della Asl e la Questura - spiega il direttore generale Cannas - era in corso da tempo per lo studio di una soluzione adeguata (si è anche attivato da circa un mese un numero diretto) per preservare innanzitutto la sicurezza del personale, in particolare del Pronto soccorso. Per fortuna fino ad oggi non si sono verificati episodi gravi, come aggressioni fisiche, tali da richiedere un intervento. Ora, grazie all’iniziativa del ministero dell’Interno, è stato possibile istituire il posto fisso di polizia, a dimostrazione che il dialogo tra istituzioni paga, e questo darà maggiore serenità ai lavoratori della sanità ospedaliera nuorese».

Il prefetto ricorda la Giornata sulla violenza contro gli operatori sanitari del 12 marzo per richiamare l’attenzione su un fenomeno preoccupante con le aggressioni in gran parte rivolte contro il personale infermieristico e nel 75% donne: «L’emergenza sanità va affrontata anche cercando di ridurre il disagio degli operatori sanitari che hanno il sacrosanto diritto di svolgere la loro encomiabile missione nelle massime condizioni di sicurezza».

