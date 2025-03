Il post Nizzi? «Non ne parliamo» 

«La successione di Settimo Nizzi non è un argomento all’ordine del giorno»: il segretario rieletto di Forza Italia Pietro Carzedda è netto. Mancano due anni al rinnovo del Consiglio comunale di Olbia e alla variabile principale, il terzo mandato ambito dal sindaco, si è aggiunta l’investitura per la candidatura alla presidenza della Regione arrivata al congresso provinciale di Forza Italia. Ma da una parte e dall’altra, al netto delle variabili, si guarda alla primavera del 2027. E prima ancora alle elezioni per il Consiglio provinciale della Gallura.

Forza Italia

Settimo Nizzi non ha mai fatto mistero di preferire la poltrona di sindaco della città a qualsiasi altra ma se non dovesse passare la riforma sul limite del terzo mandato dovrebbe rinunciare. «Io sono favorevole da sempre al terzo mandato perché ritengo che debbano scegliere i cittadini», spiega Carzedda: «Siamo pronti in qualsiasi momento ad affrontare la campagna elettorale. Mancano ancora oltre due anni alle elezioni comunali di Olbia e quattro alle regionali. Il sindaco e la giunta stanno facendo un grandissimo lavoro e stanno raggiungendo risultati storici per la nostra città». Il nome di Carzedda, vicinissimo a Nizzi, ricorre spesso nel toto candidato anche perché considerato il più adatto a fare sintesi tra diverse anime. Gli altri sono quelli del capogruppo del partito in Consiglio regionale Angelo Cocciu, dell’assessore ai Grandi eventi Marco Balata e della vice sindaca Sabrina Serra. Sempre che, anche in un’ottica di alleanze, la scelta non ricada su un uomo o una donna esterni.

Pd

Il Partito Democratico, che alle ultime elezioni si era presentato diviso in due liste dentro alla coalizione larghissima guidata da Augusto Navone, si è riunito, ha formato un unico gruppo guidato da Ivana Russu e in una conferenza stampa di qualche giorno fa, alla quale ha partecipato anche il vice presidente della Regione Meloni, ha annunciato che si sta preparando alle prossime amministrative. «Come ha spiegato Giuseppe Meloni, noi abbiamo l’ambizione di vincere anche a Olbia come abbiamo fatto in Regione e nelle principali città sarde», spiega Russu: «Alle elezioni regionali, il Pd in città è stato il primo partito e questo dimostra che la città è contendibile». Sui nomi anche nel centrosinistra non ci si sbilancia. Ivana Russu è forte di un grande consenso elettorale, è stata la più votata dell’opposizione alle amministrative, prima dei non eletti alla Regione, ma nel partito è espressione di una corrente minoritaria. Molto dipenderà da eventuali primarie e dalla costruzione di un Campo largo che in città è tutto da inventare.

RIPRODUZIONE RISERVATA