Il post derby lancia il Milan Cardinale: «Vinceremo» 

L’azzardo che ripaga. Così Paulo Fonseca, con una formazione a trazione anteriore (Morata e Abraham assieme a Pulisic e Leao), dopo aver regalato ai tifosi del Milan una vittoria nel derby che mancava da più di due anni si gode una settimana tranquilla. Aveva chiesto pazienza ed è arrivato il successo nel match più atteso. Ora anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird (proprietaria del club), predica calma e da New York, in occasione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, ribadisce la volontà di riportare in alto i rossoneri ma con acquisti mirati e strategia. Senza spese pazze. «Non darò alcun messaggio finché non vinceremo», dice rivolto ai tifosi, «perché capisco che è l’unica cosa che vi interessa. Farò il mio lavoro e faremo tutto il possibile per vincere. Ma in modo intelligente. Così saremo longevi e contribuiremo a far crescere l’intero sistema, come ritengo sia nostro dovere». Bocciati gli esborsi in stile «governo mediorientale, non lo faremo mai». L’obiettivo è «spendere in modo migliore, più intelligente e creativo». La crescita del club passa anche da quella del calcio italiano e la presenza di infrastrutture moderne è fondamentale, così il tema stadio resta cruciale.

Nel frattempo sul campo si è visto uno spirito combattivo e volto al sacrificio. Ora la sfida di Fonseca sarà riproporlo contro il Lecce venerdì sera. Il Milan ha 8 punti in classifica, proprio come l’Inter, ed è a sole tre lunghezze dal Torino in vetta. Ma serve continuità, quindi il Lecce è un banco di prova importante per proiettarsi al match di Champions League di martedì contro il Leverkusen alla BayArena. Poi ci sarà la trasferta di Firenze prima della sosta del campionato. Sfide che potranno saggiare lo stato di salute del Milan.

