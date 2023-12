Il post del comandante? Legittimo 

Nessun provvedimento disciplinare nei confronti del comandante della polizia municipale di San Gavino Massimiliano Orrù.

La decisione

È questo l’esito della procedura portata avanti dalla commissione disciplinare presieduta dalla segretaria generale del Comune Giovanna Urrazza e composta dai dipendenti comunali Pierluigi Mereu e Davide Uras. Dopo le polemiche suscitate dal post pubblicato ad agosto su Facebook che recitava «Insegnate alle vostre figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi», la commissione disciplinare, sulla base del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Gavino approvato dalla Giunta comunale il 30 dicembre 2022, non ha rilevato alcuna violazione. Le motivazioni della decisione parlano chiaro: «Il dipendente comunale nel periodo contestato usufruiva di un congedo ordinario regolarmente autorizzato. Il commento del comandante della polizia municipale è riferito ad una frase sui social non collegata allo stupro di Palermo. In più le amministrazioni comunali si possono dotare di una ‘social media policy’ e il Comune di San Gavino non ha ancora recepito questo nuovo codice e pertanto non può essere applicato al caso in esame». Per la commissione comunale il comandante dei vigili non ha creato nessun danno al Comune di San Gavino anche se il sindaco Carlo Tomasi sul sito istituzionale si scusava pubblicamente per le frasi pronunciate dal dipendente Massimiliano Orrù: «I giudizi espressi dal comandante della polizia municipale non sono il alcun modo attribuiti direttamente all’amministrazione di San Gavino e solo un successivo intervento della stampa collegava impropriamente le esternazioni dello stesso all’amministrazione di appartenenza». Ora Orrù chiede a Tomasi una rettifica: «L’ufficio dei procedimenti disciplinari ha chiuso l’istruttoria a mio carico, sottolineando l’infondatezza degli addebiti con la relativa archiviazione. La cattiva interpretazione del mio scritto e la sua imputazione alla mia professione è totalmente impropria e frutto del travisamento del mio pensiero. Ecco perché chiedo al sindaco, anche alla luce del comunicato che ha scritto il 26 agosto nel sito web del Municipio, la rettifica di queste affermazioni e una nota informativa che mi restituisca l’onore e il decoro compromessi ingiustamente dalla vicenda a cui ha contribuito anche la lettera del primo cittadino».

Il commento

Ad oggi dal sindaco Carlo Tomasi non ha pubblicato nessuna rettifica. Intanto Orrù è soddisfatto dell’esito dell’indagine. «Finalmente è stata ristabilita la verità su una vicenda che mi ha provocato molta sofferenza sia dal punto di vista umano che professionale. Ci tengo a ribadire che, come marito e padre di una bambina, non era mia intenzione pronunciare frasi dal contenuto discriminatorio nei confronti delle donne – continua Orrù –. Purtroppo sui social i commenti sono spesso brevi e decontestualizzati, per cui anche una frase con un contenuto positivo può essere intesa come sessista o peggio ancora maschilista».

