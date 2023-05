il Posada surclassa il bono e ipoteca la salvezza  

Atletico Bono 0

Posada 2

Atletico Bono (4-4-2) : Panetta; Mastio, Canu (33’ st Più), Cardia, Diez (33’ st Nieddu); M. Pitirra (24’ st Marongiu), Sanchez, S. Pitirra, Tanda; Deiana, Cocco. In panchina Nasone, Zoncu, Carta, Orani, Ruiu. Allenatore Fini.

Posada (4-4-2) : Picco; Conteddu, Bono, G. Stefanoni, Dettori; G. Satta, Depalmas, Veracchi (15’ st Siazzu), A. Stefanoni (47’ st Careddu); Zela (47’ st Pala), Floris (29’ st Murgia). In panchina Deledda, Pittalis, S. Satta. Allenatore Farina.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel secondo tempo al 23’ Floris, 27’ Siazzu.

Note : ammoniti Canu, Mastio, Floris, Siazzu. Recupero 1'pt-3'st. Spettatori 400.

Bono. Il Posada con una superba gara in trasferta contro l’Atletico Bono terminata con un successo (2-0) ipoteca la permanenza in Promozione. Gli uomini di Michele Fini, se vorranno ribaltare la situazione al ritorno, dovranno sfoderare una prestazione super. Posada sempre in controllo, padroni di casa quasi mai pericolosi.

Gli ospiti sbloccano la gara al 23’ del secondo tempo con una staffilata di destro da fuori di Francesco Floris. Il raddoppio quattro minuti dopo (27’) con l’eterno attaccante Gianluca Siazzu (48 anni), subentrato da qualche minuto, che raccoglie un filtrante, scarta il portiere e deposita la palla in fondo al sacco. Sterile la reazione dell’Atletico Bono, che non impensierisce Picco. Finisce due a zero per il Posada.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata